Thiago Gonçalves foi titular no duelo entre Fluminense e Fortaleza, no Brasileirão de Aspirantes - Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.

Publicado 29/08/2022 17:17

Rio - Promessa da base, Thiago Gonçalves ganhou oportunidade no sub-23 do Fluminense. O goleiro, que atuou na Copinha, entrou novamente em campo pelas quartas de final do Brasileiro de Aspirantes, no empate com o Fortaleza. O Moleque de Xerém comemorou a titularidade e destacou o processo de amadurecimento.



"Atuar é sempre bom, ainda mais para o goleiro que é uma posição onde só um joga. Isso se torna ainda mais especial quando é um jogo importante, como esse contra o Fortaleza pelas quartas de final do Aspirantes, um torneio extremamente importante para nós", disse.



Thiago foi contratado pelo Fluminense em 2020, após ser destaque do Tubarão-SC na Copinha de 2019. Desde então, ele vem se preparando para o profissional.



"A gente entende que o goleiro tem um processo um pouco mais demorado do que os demais atletas de linha, até por poder jogar um só e dificilmente trocar durante o jogo. Então estou tentando absorver o máximo de pontos positivos que eu posso, observando bem os goleiros do profissional. Acredito que sempre podemos aprender alguma coisa, e aqui no Fluminense contamos com profissionais que já viveram muitas coisas no futebol. É sempre bom observar e aprender com eles", finalizou.

O Fluminense volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, às 15h, para encarar o Fortaleza na partida de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O confronto acontece no estádio Luso Brasileiro.