Nonato foi alvo do Ludogorets, da Bulgária - Mailson Santana/Fluminense

Nonato foi alvo do Ludogorets, da BulgáriaMailson Santana/Fluminense

Publicado 28/08/2022 21:50

Nonato já iniciou as negociações para renovar com o Fluminense, mas recentemente recebeu sondagens para jogar no exterior, como do Ludogorets, da Bulgária. As conversas não avançaram e o volante reforçou o desejo de seguir no Tricolor.

"Claro que, às vezes, aparecem sondagens, fiquei sabendo das situações. Mas a minha vontade é permanecer no Fluminense. Tenho muito a oferecer para esse time, estou muito feliz aqui e confio no projeto. O Diniz é um cara que passa confiança não só para mim como para todos os atletas. O Fluminense é minha prioridade" disse Nonato após o empate em 1 a 1 com o Palmeiras, no Maracanã.



O jogador está emprestado pelo Internacional até o fim da temporada, mas há uma cláusula no contrato, que permite que ele seja negociado caso o Tricolor não cubra a oferta de outro clube. Como não houve avanço, a preocupação agora é a renovação.



O valor fixado de compra de Nonato é de 2,5 milhões de dólares (R$ 12,6) por 50% dos direitos econômicos. Entretanto, o Fluminense tentará entrar num acordo com os gaúchos.