Ganso falou sobre a possibilidade de ser convocado para a seleção brasileira - Lucas Merçon/Fluminense F.C.

Publicado 29/08/2022 16:35

Rio - Um dos principais destaques da equipe do Fluminene nos últimos tempos, o meio-campista Paulo Henrique Ganso vem chamando a atenção de torcedores do Brasil inteiro, por conta de suas boas atuações com o técnico Fernando Diniz. Em diversos jogos do Tricolor, o técnico Tite ou seus auxiliares costumam estar no estádio para acompanhar alguns jogadores. Em entrevista à FluTV, o camisa 10 falou sobre a possibilidade de voltar para a seleção brasileira.

"Não me preocupo com isso, me preocupo em fazer o Fluminense vencer. Os jogadores me ajudam muito da maneira que o time joga. Tem grandes meias aí", destacou Ganso.

Em julho, o meio-campista já havia falado que não pensava em ser convocado, e que seu único foco era ajudar o Fluminense a conquistar o título do Campeonato Brasileiro.

"Não (não pensa em convocação), estou me divertindo. Ficaria surpreso (com uma convocação). Procuro só me divertir, brincar e o que tiver de acontecer, vai acontecer. O principal, Rica, é levar o Fluminense e, principalmente uma pessoa especial, o Fernando (Diniz), a serem campeões. É um cara que merece muito. O pessoal só vê título, mas o trabalho que ele faz com cada jogador…merece muito. Ele trabalha, é repetição demais e melhora muito o atleta", afirmou em entrevista ao canal do Rica Perrone.

Na atual temporada, Ganso vem sendo titular constantemente com Fernando Diniz. O meio-campista já participou de 43 jogos, marcando sete gols e dando sete assistências para seus companheiros, obtendo, ainda uma média de 63 minutos em campo por partida disputada.