Neto, apresentador do 'Os Donos da Bola'Reprodução/Band

Publicado 29/08/2022 19:45

Rio - O apresentador da Band, Neto voltou a tecer críticas ao volante Felipe Neto. O ídolo do Corinthians disparou contra a atitude do volante, que defende o Fluminense, e que no último sábado, se envolveu em uma confusão com jogadores do Palmeiras. O veterano atuou durante muito tempo no clube paulista. Na opinião de Neto, Felipe Melo agiu de forma equivocada.

"O Felipe Melo me chamou de bobão um dia aqui. Eu não dou resposta pra quem me ofende. Aí vocês palmeirenses, ‘ah, porque ele é o pitbull’. Olha a falta de vergonha do Felipe Melo. Primeiro, por não fazer nenhuma manifestação do aniversário de 108 anos do Palmeiras. Aí meteu o dedo na cara dos jogadores do Palmeiras. E depois vem com uma mentira, uma lorota. Seja homem, não seja bobão", disparou.

No último sábado, Fluminense e Palmeiras empataram por 1 a 1. Com o resultado, o Verdão manteve oito pontos de vantagem para o Tricolor. O clube paulista lidera o Brasileiro, em seguida vem o Flamengo com sete pontos atrás. O Flu está na terceira colocação.