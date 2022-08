Elia Junior analisou os erros defensivos do Fluminense - Reprodução: Instagram/Esporte na Band

Publicado 29/08/2022 11:50

Rio - O Fluminense perdeu a oportunidade de chegar mais perto do líder Palmeiras na tabela do Brasileirão após o empate por 1 a 1 no confronto direto do último sábado, no Maracanã, e permanece a oito pontos de diferença. Em análise do apresentador da Band, Elia Junior, no programa "Show do Esporte", o problema está no modelo de jogo, com muita posse de bola, o que prejudica o time em um contra-ataque.

"O problema é que quando você tem a missão de ter posse de bola o tempo todo, em algum momento você corre risco. Tem o posicionamento, mas quando, por exemplo, Manoel perde a bola, quem está atrás dele? Só o Fábio. Aí não dá", disse.

Os erros defensivos vêm sendo recorrentes. Nos últimos cinco jogos, o Fluminense levou dez gols, tendo apenas uma vitória, três empates e uma derrota. Isso mostra como os atacantes adversários passam a ter liberdade no campo para armar o contra-ataque em um descuido do Tricolor.

Com 42 pontos, o Fluminense foi ultrapassado pelo Flamengo, por um ponto de diferença, e ocupa a terceira colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. E, ainda aguarda o resultado do duelo entre Corinthians e Bragantino, nesta segunda-feira, às 21h30. Em caso de vitória do Timão, o Tricolor das Laranjeiras passará a ocupar a quarta posição.