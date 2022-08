Técnico Fernando Diniz reencontra o Palmeiras, primeiro adversário em sua segunda passagem pelo Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 27/08/2022 18:11 | Atualizado 27/08/2022 18:24

Com uma surpresa, o técnico Fernando Diniz definiu a escalação do Fluminense para a partida deste sábado, às 19h, contra o Palmeiras, no Maracanã. Com a boa atuação de Cris Silva na partida passada, o técnico Fernando Diniz optou por colocá-lo entre os titulares no lugar de Caio Paulista na lateral esquerda.

O Fluminense vai a campo com: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Cris Silva; André, Nonato e Ganso; Arias, Matheus Martins e Germán Cano.



Em segundo lugar na tabela do Brasileirão, com 41 pontos, o Fluminense pode diminuir a vantagem do líder Palmeiras, com 49, para cinco caso vença no Maracanã.