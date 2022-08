Fluminense se pronunciou oficialmente sobre o caso envolvendo as crianças do Projeto Guerreirinhos - Reprodução

Fluminense se pronunciou oficialmente sobre o caso envolvendo as crianças do Projeto GuerreirinhosReprodução

Publicado 26/08/2022 17:28

Rio - Um vídeo mostrando um grupo de crianças do Projeto Guerreirinhos, do Fluminense, cantando uma música do Flamengo viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (26), e gerou bastante críticas por parte dos torcedores. Poucas horas depois do vídeo, o Tricolor se posicionou oficialmente sobre o assunto, e destacou que já trabalha em uma rescisão de contrato com a escolinha onde a gravação foi realizada.

As imagens foram feitas na unidade do Projeto Guerreirinhos de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ainda na nota oficial, o Fluminense aproveitou para destacar que as crianças que aparecem cantando a música do Flamengo não pertencem à base do clube, em Xerém.

Confira a nota oficial do Fluminense sobre o caso:

"O Fluminense tomou conhecimento, na manhã de hoje, da imagem de uma das suas escolinhas franqueadas pelo Projeto Guerreirinhos, com crianças cantando músicas de um clube rival. O clube acionou seu Departamento Jurídico e já notificou o licenciado sobre a rescisão do contrato. O Fluminense destaca que mantém regras rígidas quanto à interdição desse tipo de manifestação e também à preservação de sua marca. Ressalta ainda que as crianças atendidas pelo projeto não pertencem à base do clube, em Xerém."