Jhon Arias - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 25/08/2022 18:00

Rio - O Fluminense não conseguiu sair na frente do Corinthians na luta por uma vaga na final da Copa do Brasil. Porém, o jogo de ida no Maracanã fez o meia-atacante Jhon Arias alcançar uma marca importante pelo Tricolor. Autor do segundo gol dos cariocas no empate por 2 a 2, o colombiano igualou o número de gols feitos por Darío Conca em 2010, temporada em que o Fluminense conquistou o Brasileiro.

O ano de 2010 foi considerado o melhor ano da carreira de Conca. O argentino entrou em campo em 38 jogos e foi o protagonista da conquista do Fluminense. Na temporada inteira, o craque atuou em 59 jogos e marcou 14 gols. Foi sua segunda temporada mais artilheira pelo clube carioca. Em 2014, Conca fez 16 gols nos mesmos 59 jogos.

Jhon Arias atuou em 46 jogos, marcou 14 gols e deu 12 assistências. O colombiano é o vice-artilheiro do Fluminense na temporada, atrás apenas de Cano, que já colocou a bola nas redes em 31 oportunidades. Além disso, entre os jogadores da Série A, Arias só perde em assistências para Arrascaeta que tem 17.