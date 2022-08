Torcedores do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 25/08/2022 15:30

Rio - Após o empate contra o Corinthians, na última quarta-feira, o Fluminense voltará a jogar no Maracanã, desta vez pelo Brasileiro. E novamente irá contar com a presença do seu torcedor em bom número. O Tricolor divulgou que mais de 36 mil ingressos foram vendido para a partida, que irá acontecer neste sábado, às 19 horas.

O duelo entre Fluminense e Palmeiras é válido pela 24ª rodada da competição e envolve os dois primeiros colocados da tabela do Brasileiro. O Verdão tem oito pontos de vantagem para o clube carioca. Caso vença, o Flu irá reduzir a vantagem para cinco.

Sob olhares de mais de 58 mil torcedores, o Fluminense empatou por 2 a 2 contra o Corinthians, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, no Maracanã. A partida de volta será em São Paulo e quem vencer irá se classificar para a decisão.