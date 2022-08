Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 24/08/2022 - Maracanã - Copa do Brasil. Semifinal Jogo 1. Fluminense x Corinthians. FOTO DE MARCELO GONCALVES/FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club - Marcelo Goncalves/fluminense

Publicado 24/08/2022 21:34

Rio - O primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil terminou com sabor amargo para os torcedores do Fluminense. Dominante durante praticamente toda a partida no Maracanã, o Tricolor acabou cedendo o empate por 2 a 2 para o Corinthians. Com o placar, o clube das Laranjeiras terá que vencer em São Paulo para se classificar para a decisão da competição. O jogo de volta será no dia 15 de setembro.

Os gols do Fluminense foram marcados por Arias e Cano. Renato Augusto de Roger Guedes fizeram para os paulistas. O Tricolor voltará aos gramados no próximo sábado contra o Palmeiras, às 19 horas, em jogo importante envolvendo as primeiras posições do Brasileiro.

A partida começou de uma maneira excelente para o Fluminense. Com menos de um minuto, após cruzamento de Germán Cano, Jhon Arias foi atingido dentro da área por Fagner. Após revisão do VAR, a arbitragem assinalou pênalti. Na cobrança, Paulo Henrique Ganso abriu o placar no Maracanã.

Em vantagem na partida, o Fluminense passou a controlar o jogo. As boas jogadas ofensivas de Cano, Arias e Matheus Martins deixavam os paulistas atônitos. No entanto, falta capricho no último passe para o Tricolor conseguiu criar uma grande oportunidade para ampliar o marcador.

Em uma falha da construção ofensiva, o Corinthians acabou empatando. Aos 23 minutos, Nonato tocou mal e André não consegui o domínio. Yuri Alberto recuperou a bola, aproveitou a recomposição ruim do Tricolor e serviu Renato Augusto, que finalizou sem chances de defesa para Fábio.

Com o empate, o Corinthians se estabilizou e aos 30 minutos teve uma boa oportunidade de virar. Roger Guedes avançou com liberdade e finalizou de esquerda de fora da área, a bola passou raspando a meta do goleiro do Fluminense.

Antes do intervalo, o Tricolor conseguiu voltar para o jogo e também teve uma grande oportunidade de fazer o segundo. Aos 36 minutos, Matheus Martins descolou um grande cruzamento para Germán Cano, o argentino cabeceou, mas Cássio apareceu e fez grande defesa, salvando os paulistas.

O Fluminense voltou para o segundo tempo com Cris Silva na vaga de Caio Paulista. E com menos de um minuto, o Tricolor fez o segundo gol. O lateral foi lançado e cruzou, a defesa do Corinthians afastou e Jhon Arias acertou um lindo chute, sem chances de defesa para Cássio.

O gol animou o Fluminense que conseguiu assustar o Corinthians novamente em dois momentos. Aos três minutos, Matheus Martins fez grande jogada pela esquerda e finalizou por cima do gol. Aos cinco minutos, Cris Silva avançou e finalizou, a bola bateu na defesa paulista, mas Cássio apareceu para defender.

Aos 7 minutos, o Timão respondeu. Após falha da marcação, Adson apareceu dentro da área, mas acabou finalizando em cima da marcação do Fluminense. Aos 12 minutos, duas chances para o Flu. Cano recebeu bem de Samuel e finalizou para grande defesa do Corinthians. No lance seguinte, Nonato finalizou após bela jogada coletiva, mas a defesa paulista salvou. Embalado, o Fluminense seguia em cima do Corinthians. Aos 15 minutos, Nino achou belo passe para Matheus Martins, o atacante avançou com liberdade e finalizou na rede do lado de gol do gol do Corinthians.

Com o passar do tempo, o Fluminense reduziu um pouco da blitz ofensiva. Diniz, então, fez duas mudanças: Nathan e Marrony nas vagas de Arias e Matheus Martins. No primeiro lance em campo, Nathan jogou bola na área e Balbuena quase marcou contra.

Logo depois, Michel Araújo entrou na partida. E o uruguaio que havia sido decisivo com duas assistências na partida anterior, acabou errando e fazendo o Corinthians empatar a partida. Aos 45 minutos, Michel saiu jogando errado em duas oportunidades. Em uma delas, Fagner recuperou a posse de bola e serviu Roger Guedes que deixou tudo igual no Maracanã, dando números finais ao confronto.