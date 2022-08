Ganso valoriza a presença dos torcedores no Maracanã - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 24/08/2022 13:08

Rio - Nesta quarta-feira, o Fluminense terá seu primeiro desafio da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, no Maracanã. A partida contará com o retorno de Paulo Henrique Ganso, poupado no jogo do último sábado, pelo Brasileirão. Para o camisa 10, o mais importante para este duelo é construir um bom resultado em casa, mas também entender que será decidido em duas partes.

"É o primeiro jogo, o primeiro tempo de um confronto de 180 minutos, então nada será definido no Maracanã. A gente tem que estar focado, tentar fazer uma bela partida e conseguir um grande resultado dentro de casa para poder ir mais tranquilo para São Paulo", afirmou.

Com mais de 50 mil ingressos vendidos, o Fluminense jogará com o Maracanã lotado de torcedores nesta quarta-feira. Para Ganso, a festa e o apoio das arquibancadas é fundamental para o desempenho da equipe em campo.

"A torcida abraçou o time de uma forma incrível, e quando a gente está junto nesta sintonia a equipe ganha ainda mais confiança. A gente sabe que com eles ao nosso lado o Fluminense fica muito mais forte", disse o meia.