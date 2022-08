Fernando Diniz poderá dar chance a novas peças na ida da semfinal da Copa do Brasil - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 24/08/2022 12:37 | Atualizado 24/08/2022 12:38

Rio - O Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Corinthians, válida pela ida da semifinal da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 19h30, no Maracanã. Com o time titular funcionando, Fernando Diniz não deverá fazer mudanças. E, como opções para o jogo, o técnico terá peças que foram importantes na última partida.

No último sábado, Nathan, que entrou como titular na vaga de Ganso, marcou um golaço de falta. Além dele, as entradas de Willian Bigode e de Michel Araújo garantiram a goleada por 5 a 2 sobre o Coritiba. O atacante marcou dois gols com assistências do meia. Para completar o placar, Caio Paulista e Jhon Arias, já titulares, também balançaram as redes.

Sem novas baixas, o Tricolor só não poderá contar com o atacante Alan, além dos zagueiros David Braz e Luan Freitas, que seguem em trabalho de transição após lesões.

Com isso, o Fluminense deve ir a campo com: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; Nonato, André e Paulo Henrique Ganso; Matheus Martins, Arias e Cano.

Confira os relacionados do Fluminense: