Marcos Felipe - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 24/08/2022 18:00 | Atualizado 24/08/2022 18:24

Rio - Na reserva desde a chegada de Fábio no começo do ano, Marcos Felipe segue nos planos do Fluminense. De acordo com informações do portal "NetFlu", o clube carioca não planeja liberar o goleiro e quer mantê-lo no elenco na próxima temporada. A avaliação é de que o atleta é bastante importante.

Revelado na base do Fluminense, Marcos Felipe foi titular durante boa parte parte da temporada de 2020 e durante todo o ano de 2021. Com a chegada de Fábio, acabou perdendo espaço. Ele atuou na Taça Guanabara, mas foi para o banco de reservas em todos os jogos a partir da reta final do Carioca.

O goleiro Fábio, de 41 anos, teve seu contrato renovado por mais um ano após bater a meta de jogos pelo Fluminense neste ano. O entendimento é de que o veterano irá ajudar no amadurecimento de Marcos Felipe, que também tem contrato até o fim de 2023.