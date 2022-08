Torcida do Fluminense tem protagonizado espetáculos na arquibancada do Maracanã - Leonardo Brasil/Fluminense

Publicado 26/08/2022 13:15

Mais uma vez o Maracanã terá casa cheia, desta vez em Fluminense x Palmeiras. O clube divulgou nesta sexta-feira noiva parcial, com mais de 40 mil ingressos vendidos para este sábado, às 19h, pelo Brasileirão.

Será a chance de o Tricolor, em segundo lugar com 41 pontos, diminuir a vantagem para o líder, com 49. Além disso, o duelo será o sétimo seguido com mais de 40 mil torcedores do Tricolor no Maracanã.



Fluminense x Palmeiras será o quarto jogo seguido do time de Fernando Diniz no estádio. Foram dois empates em 2 a 2 pela Copa do Brasil, contra Fortaleza e Corinthians, e uma goleada por 5 a 2 sobre o Coritiba, pelo Brasileirão.