Neto - Reprodução/Band

Publicado 25/08/2022 21:31

Rio - O apresentador da Band, Neto, ficou feliz com o rendimento do Corinthians, clube que é ídolo, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Ao analisar o empate de 2 a 2 com o Fluminense, o ex-jogador elogiou a qualidade do Tricolor, mas se mostrou confiante em uma classificação do clube paulista para a final da competição.

"O Corinthians jogou com determinação. Quando você acha que o Corinthians está morto, é aí que a torcida entra e acredita. O torcedor corintiano sabe disso. O Renato Augusto conhece o Maracanã. É ídolo do Corinthians. O Fluminense é um ótimo time, mas não tem uma defesa boa. O Corinthians na Neo Química Arena é quase imbatível", disse.

Com o empate, as duas equipes entrarão em campo no dia 15 de setembro, em São Paulo, sem vantagem. A equipe que vencer irá se classificar. Um novo empate levará a decisão da vaga para os pênaltis.