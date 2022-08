André e Nino são destaques do Fluminense nesta temporada - Lucas Merçon/Fluminense F.C.

Publicado 26/08/2022 20:41

O Fluminense está figurando com frequência na agenda de observações da Seleção Brasileira. Neste sábado, o auxiliar técnico Cléber Xavier e o analista de desempenho Thomaz Araújo estarão na partida diante do Palmeiras, às 19h, no Maracanã, no embate entre primeiro e segundo colocados do Brasileirão.

É o quarto jogo do Flu em 14 dias que algum representante da Seleção vai observar. O técnico Tite esteve na derrota para o Internacional no Beira-Rio, além dos empates com Fortaleza e Corinthians, ambos pela Copa do Brasil, no Maracanã. Além dessa partida, Bruno Baquete, também analista de desempenho, acompanha Botafogo x Flamengo no domingo.

O principal nome do Fluminense observado deve ser o volante André. O jovem já foi elogiado publicamente por Tite em algumas oportunidades e está no radar da Seleção. Quem também tenta conseguir uma vaga, essa mais distante, é o zagueiro Nino. Titular da Seleção olímpica no ouro em Tóquio, o jogador ainda não foi chamado, mas está sendo visado.



No lado do Palmeiras, claro, há outros destaques, inclusive Weverton, já garantido como um dos goleiros da Copa. Outro da mesma posição que também está no radar é o jovem Danilo. Raphael Veiga e Gustavo Scarpa também já foram citados anteriormente.



Separados por oito pontos, Fluminense e Palmeiras fazem o duelo do vice-líder e do líder neste sábado, às 19h, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro no Maracanã.