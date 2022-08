Treino do Fluminense 01/07/2022 Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 01/07/2022 - CTCC - Fernando Diniz Treino do Fluminense. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 26/08/2022 18:32

O retrospecto recente do Fluminense contra o Palmeiras pode não ser favorável, mas a história muda quando o jogo é no Maracanã, palco da partida decisiva deste sábado, às 19h. Com três vitórias e um empate nos últimos cinco encontros no estádio, o Tricolor, em segundo lugar, conta com esse trunfo, assim como o apoio da torcida que mais uma vez estará com pelo menos 40 mil pessoas presentes, para vencer o líder do Brasileirão e diminuir a vantagem para apenas cinco pontos.



Contra um dos adversários mais poderosos do país nestes últimos anos, o Fluminense de Fernando Diniz terá uma prova e tanto para saber se poderá brigar pelo título brasileiro até o fim. O adversário, inclusive, foi o primeiro do treinador nesta segunda passagem pelo clube. O empate em 1 a 1 já mostrou um time muito aplicado taticamente, mesmo no início de trabalho e foi um bom resultado, levando-se em consideração os últimos duelos contra o Palmeiras em São Paulo.



De dez partidas do confronto, o Fluminense teve cinco derrotas, quatro delas na Arena Palmeiras, e só conseguiu três vitórias e dois empates, com um aproveitamento de 36,6%. O que salva é Maracanã, onde o Tricolor conquistou as únicos triunfos do período e tem 66,6% de desempenho.

E desta vez, assim como aconteceu nas últimas sete partidas jogando em casa, o time de Fernando Diniz se reencontrou com grandes públicos e também com a briga por títulos. Algo bem diferente de quando o treinador assumiu, mas que conseguiu mudar com boas atuações e muito trabalho desde aquele duelo com o Palmeiras em 8 de maio.