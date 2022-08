Nonato foi alvo do Ludogorets, da Bulgária - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 27/08/2022 11:16

Rio - Um dos principais nomes de confiança do técnico Fernando Diniz, Nonato vem chamando a atenção de equipes de todo o planeta, por conta do seu bom desempenho em campo. Um dos clubes interessados na contratação, é o Ludogorets, da Bulgária, que, inclusive, chegou a abrir negociações com o Internacional. No entanto, o empresário do jogador, Fernando Garcia, disse que, no momento, o volante permanecerá no Tricolor.

"Não vai. Ele quer ficar no Fluminense. Está muito feliz lá", destacou o empresário, em entrevista ao portal "Revista Colorada".

Nonato pertence ao Internacional, e está emprestado ao Tricolor Carioca até dezembro deste ano. Caso queira contratar o jogador em definitivo, a diretoria do Fluminense precisa investir um valor de R$ 12.5 milhões para adquirir 50% dos direitos econômicos do volante.

Cria da base do São Caetano, Nonato, de 24 anos, vem se destacando bastante na equipe de Fernando Diniz. Na atual temporada, o jogador participou de 35 jogos, marcou quatro gols e deu cinco assistências para seus companheiros, obtendo, ainda, uma média de 58 minutos em campo por partida disputada.