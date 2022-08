Felipe Melo se defendeu das acusações após discussão com jogadores do Palmeiras - Lucas Merçon/Fluminense F.C.

Publicado 28/08/2022 11:01

Rio - Uma grande confusão se instaurou no intervalo do confronto entre Fluminense e Palmeiras, no último sábado (27). Um dos envolvidos na briga, Felipe Melo se exaltou bastante, e, inclusive, gerou incômodo na diretoria do Palmeiras. Após a partida, o jogador se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais, e disse ter bastante respeito pelo seu ex-clube, mas destacou que não pensaria duas vezes caso precisasse brigar pelo Tricolor.

"Em nenhum momento faltei respeito com alguém do Palmeiras. Em nenhum momento minhas atitudes fizeram com que ninguém do Palmeiras ficasse incomodado, porque eu não tive nenhuma atitude contra (o Alviverde). Mas quero deixar claro que quem paga meu salario é o Fluminense, e, assim como já fiz em outras ocasiões, se tivesse que brigar pelo Fluminense eu não pensaria duas vezes, porque é quem bota comida na minha casa. Tenho muito amor e gratidão aos meus ex-companheiros do Palmeiras, mas hoje defendo o Fluminense", destacou o meio-campista.



A discussão foi iniciada por conta de um desentendimento entre os auxiliares das duas equipes. Eduardo Barros, do Fluminense, e Vitor Castanheira, do Flamengo, acabaram se desentendendo, e esquentaram o clima antes da ida para o vestiário. Após a partida, o técnico Abel Ferreira falou rapidamente sobre o ocorrido.

"Tenho me controlado, quero estar assim, faz tempo que não tomo amarelo, teve um "sururucu", mas cada um foi para um lado e passou", destacou o treinador português