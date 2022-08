Torcida do Fluminense fez uma bela festa na partida decisiva do Brasileirão contra o Palmeiras - MARINA GARCIA// FLUMINENSE

Publicado 27/08/2022 21:19 | Atualizado 27/08/2022 21:21

O resultado de 1 a 1 com o Palmeiras não foi o esperado pelo Fluminense e a distância para o líder do Brasileirão se manteve em oito pontos. Mesmo assim, a 14 rodadas do fim, Paulo Henrique Ganso acredita que o Tricolor não ficou fora da disputa pelo título.



"Não compromete, pelo contrário, ainda temos muitas rodadas pela frente e vamos seguir em busca do Palmeiras", afirmou Ganso ao Premiere na saída de campo



Apesar da dificuldade de enfrentar o melhor time do campeonato, o camisa 10 aprovou a atuação do Fluminense e lamentou as bolas na trave dele e de Cano.



"Conseguimos mostrar nosso futebol, uma pena as bolas na trave. O Palmeiras é uma equipe muito qualificada. Apesar das dificuldades que tivemos por dentro, conseguimos encontrar pelas beiradas forma de chegar na defesa deles. Foi um grande jogo, cada equipe com as suas propostas", analisou.