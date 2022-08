Nonato foi alvo do Ludogorets, da Bulgária - Mailson Santana/Fluminense

Rio - Com contrato até o fim do ano, Nonato, de 24 anos, está nos planos do Fluminense para 2023. De acordo com informações do portal "NetFlu", o Tricolor deverá apresentar uma proposta ao Internacional pela compra do volante até setembro.

Nonato foi emprestado ao Tricolor no meio do ano passado. No acordo, o Fluminense ficaria com 50% dos direitos do volante, caso estivesse disposto a desembolsar 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 12,7 milhões). Apesar do desejo do Fluminense, a proposta tricolor deverá ser inferior a esta.

O contrato do volante com o Colorado vai até o fim de 2023 e o Internacional teria interesse de negociá-lo. Recentemente, o nome de Nonato foi ventilado como possível reforço do Ludogorets, da Bulgária. Porém, o empresário do volante afirmou que o jogador vai cumprir seu contrato com o Fluminense.

Titular de Fernando Diniz, Nonato vive sua melhor temporada como profissional. O jogador entrou em campo em 37 jogos, fez quatro gols e deu cinco assistências.