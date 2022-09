Torcida do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.

Torcida do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense F.C.

Publicado 01/09/2022 14:54

Torcedores do Fluminense já podem comprar ingressos para o jogo contra o Athletico-PR, que será no próximo sábado, às 19h, na Arena da Baixada, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a divulgação da abertura das vendas, o Tricolor detalhou as informações em seu site oficial.

Confira:

- Os ingressos custam R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia-entrada). Menores de 3 anos não pagam;

- A venda online será realizada no site ingressos.athletico.com.br e se encerra às 19h45 do dia da partida (03/09). O acesso ao estádio será via e-ticket;

- A torcida do Fluminense ficará localizada nos setores 301 e 302 da Arquibancada e deverá acessar o estádio pelo Acesso M, localizado na Rua Petit Carneiro. Os portões serão abertos às 17h;

- No dia da partida (03/09), haverá venda na bilheteria destinada à torcida visitante, localizada na Rua Petit Carneiro, até o fim do primeiro tempo;

- A venda de ingressos será feita em caráter pessoal e intransferível, sendo permitido um ingresso por CPF. O cadastro da compra deverá ser feito com o mesmo nome e CPF do torcedor que vai ao jogo.

Regras para meia-entrada:

– Estudante: apresentar no momento da compra e na entrada do estádio Carteira de Estudante com foto, data de validade e identificação do órgão expedidor. O original do comprovante de matrícula supre a ausência da data de validade no documento;

– Professor: apresentar no momento da compra e na entrada do estádio comprovante de vínculo com a instituição de ensino e documento oficial de identificação com foto;

– Idoso [a partir de 60 anos]: Apresentar no momento da compra e na entrada do estádio documento oficial de identificação com foto;

– Doadores de sangue: Apresentar no momento da compra e na entrada do estádio certificado de doador fidelizado de sangue, com data de validade, e documento oficial de identificação com foto;

– Jovens de baixa renda: Pessoa com idade entre 15 e 29 anos que pertence à família com renda mensal de até dois salários mínimos, inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – Cadúnico. Apresentar no momento da compra e na entrada do estádio “identidade jovem” (documento que comprova a condição de jovem de baixa renda) e documento oficial de identificação com foto;

– Portadores de necessidades especiais e acompanhante.

O Fluminense é o atual terceiro colocado na tabela da Série A com 42 pontos, e só perde posições para o Flamengo, com 43, e para o líder Palmeiras, com 50. Adversário da vez, o Athletico está na sexta colocação com 39.