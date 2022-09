Nonato é peça importante no meio-campo do Fluminense - Reprodução/Instagram

Rio - Nonato pode estar de saída do Fluminense nos próximos dias. O volante tem oferta para jogar no Ludogorets, da Bulgária e, de acordo com a Rádio Globo/CBN, o salário oferecido pelo clube europeu teria 'balançado' o jogador, que estava inclinado a permanecer nas Laranjeiras.

Nonato, de 24 anos, está emprestado pelo Internacional até o fim da temporada, mas a diretoria do Fluminense deseja sua permanência. O Colorado recebeu a proposta do Ludogorets na última semana, acenou positivamente, e terá uma reunião com o presidente Mário Bittencourt, do Tricolor, que pretende alcançar termos em negociação para não perder uma das principais peças do elenco comandado por Fernando Diniz na metade da temporada.

Titular de Fernando Diniz, o volante vive sua melhor temporada na carreira. Ele entrou em campo em 37 jogos, fez quatro gols e deu cinco assistências.