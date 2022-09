Yago Felipe em treino nas Laranjeiras - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 02/09/2022 09:30

Rio - Sem Nonato, que deixou o Fluminense, rumo ao futebol búlgaro, Fernando Diniz deverá promover Martinelli a vaga de titular. No entanto, um jogador que perdeu o espaço com a chegada do técnico deverá voltar a receber novas oportunidades: Yago Felipe.

Com contrato com o Fluminense até o fim de 2024, Yago Felipe foi titular do Tricolor nas temporadas de 2020 e 2021. Com Abel Braga, o volante vinha repetindo a mesma rotina dos anos anteriores, porém, com a chegada de Fernando Diniz, o jogador acabou perdendo espaço.

O último jogo de Yago Felipe foi no jogo de ida contra o Fortaleza, no Castelão, no dia 27 de julho. O volante entrou em campo em apenas seis minutos. Antes disso, o jogador só havia jogado contra o América-MG, em Belo Horizonte, no dia 16 de junho.

No começo da passagem de Diniz, Yago Felipe chegou a ter oportunidades, inclusive improvisado na lateral-esquerda. Porém, com o tempo perdeu espaço. Além de Nonato ter se tornado titular, Martinelli se tornou a reposição imediata para a ausência do jogador.

Sem poder contar com Nonato, a tendência é que Yago ganhe oportunidades, ao menos no segundo tempo. Para a partida contra o Corinthians, no jogo de volta pela semifinal da Copa do Brasil, Diniz não poderá contar com André, suspenso. Com isso, Yago Felipe pode ser uma das opções, ao lado de Wellington, Felipe Melo e Nathan.

Apesar de ter jogador pouco com Fernando Diniz, Yago Felipe segue sendo um dos principais "garçons" do Fluminense na temporada. O volante entrou em campo em 34 jogos e deu cinco assistências para o clube carioca.