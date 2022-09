Tite comenta sobre possível convocação de jogador do Flamengo - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Tite comenta sobre possível convocação de jogador do FlamengoFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 03/09/2022 17:50

Rio - Um dos principais destaques do Fluminense na temporada, o volante André, de 21 anos, está na pré-lista de Tite para os próximos adversários do Brasil. A Seleção será convocada na próxima sexta para encarar Gana e Tunísia, nos próximos dias 23 e 27. As informações são do portal "globoesporte.com".

André jamais recebeu uma oportunidade com Tite, mas foi elogiado pelo treinador. O comandante e sua comissão técnica assistiriam quatro dos últimos jogos do Fluminense: contra Fortaleza e Corinthians, na Copa do Brasil, e contra o Internacional e o Palmeiras, pela Série A.

De acordo com o site, a pré-lista de Tite conta com 40 jogadores. O treinador deverá convocar 26 nomes para os últimos desafios do Brasil antes da disputa da Copa do Mundo que irá acontecer a partir de novembro no Catar.

André também está na pré-lista do comandante para o Mundial. Esta lista conta com 45 jogadores. Para a disputa da Copa do Mundo, Tite também irá separar 26 nomes que farão parte da seleção brasileira na competição.