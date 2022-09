André - Mailson Santana / Fluminense

AndréMailson Santana / Fluminense

Publicado 04/09/2022 18:52

Rio - O volante André, do Fluminense, está na pré-lista de Tite para os amistosos da seleção brasileira e também para a Copa do Mundo. Apesar disso, o jovem, de 21 anos, afirmou que acha pouco provável ter a oportunidade de disputar a competição no Catar.

"Primeiramente muito feliz do meu nome ser citado pelo treinador que vai trazer o Hexa pra gente. Pessoalmente acho muito difícil uma convocação para a Copa do Mundo. Claro que a gente fica feliz de ser monitorado mas o ciclo está praticamente fechado", afirmou em entrevista à Rádio Globo.

André se tornou titular do Fluminense no ano passado e vem evoluindo bastante, sendo peça fundamental para Fernando Diniz. Na opinião do volante, caso, tivesse começado a se destacar um pouco antes, a possibilidade de convocação por parte do treinador seria mais possível.

"Talvez se eu estivesse no profissional me destacando a dois anos atrás teria mais chance mas eu sou novo ainda, estou focado no Fluminense. Claro que isso é consequência de títulos e da equipe jogar bem. Então o que me resta é terminar a temporada e se Deus quiser em um novo ciclo estar sendo convocado", disse.