John Kennedy - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 04/09/2022 20:50

Rio - A situação envolvendo John Kennedy, de 20 anos, que voltou a treinar com a base em Xerém foi abordada por Fernando Diniz em entrevista coletiva após a derrota para o Athletico-PR. O treinador afirmou que vem fazendo o possível para ajudar o atacante.

"Não tem um ponto específico. Eu faço o melhor para ajudar, tenho uma relação ótima com ele. Ele foi para a base, uma hora vai voltar para cá. Conseguindo ajustar algumas coisas, ele tem tudo para ter um futuro brilhante. Ele é muito talentoso. Nós achamos melhor treinar lá, ter mais minutagem lá antes de voltar para cá", afirmou.

John Kennedy é considerado uma das maiores promessas da base do Fluminense. No entanto, alguns problemas extracampo atrapalham a carreira do atacante. Na temporada atual, o jovem só entrou em campo em oito oportunidades e deu uma assistência.