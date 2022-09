Torcida do Fluminense tem feito bela festa no Maracanã, como no duelo com o Palmeiras - MARINA GARCIA// FLUMINENSE

Publicado 05/09/2022 15:24

Com um público de 58.203 presentes, sendo 54.366 pagantes no Maracanã, pela semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, o Fluminense levou R$ 985.729,76 da bilheteria. O valor só não foi maior porque as despesas foram muito maiores, de R$ 1.477.025,24, segundo o borderô divulgado pela CBF.

E três dias depois, quando ficou no 1 a 1 com o Palmeira pelo Brasileirão, o público de 45.084 presentes (42.278 pagantes) garantiu mais R$ 255.330,17 aos cofres tricolores.



Ao encher o estádio nos empates com os dois paulistas, o Fluminense conseguiu mais dois jogos com lucro. Na atual sequência de jogos no Maracanã, o clube conseguiu lucro em todos os sete que tiveram mais de 40 mil pessoas. O único prejuízo foi contra o Coritiba, com apenas 24.029 presentes (22.331 pagantes).



Além dos valores arrecadados no borderô com a bilheteria, o Fluminense também tem outras fontes de renda nos dias dos jogos. Um deles foi explicado recentemente pelo presidente, Mário Bittencourt, em entrevista ao "Sentimento Tricolor": R$ 4,50 por pessoa dentro do estádio referente a percentual de consumação nos bares.