Matheus Ferraz - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 06/09/2022 09:00 | Atualizado 06/09/2022 09:08

Rio - Pouco utilizado pelo Fluminense em 2022, o zagueiro Matheus Ferraz deverá seguir no clube carioca no ano que vem. O jogador, de 37 anos, sofreu uma ruptura no ligamento cruzado do joelho esquerda e precisou passar por uma operação. Para não correr riscos judiciais, o clube carioca deverá ampliar o vínculo com o jogador. As informações são do portal "globoesporte.com".

O contrato do defensor com o Fluminense vai até o fim do ano, porém, o tempo estimado de recuperação para quem sofre uma lesão no ligamento é em torno de seis a oito meses. Na atual temporada, Matheus Ferraz entrou em campo em apenas uma oportunidade.

Não é a primeira lesão ligamentar do jogador no clube carioca. Em 2019, ano em que viveu seu melhor momento no Tricolor, Matheus Ferraz teve uma contusão igual, só que no joelho direito. Na ocasião, o zagueiro ficou sem jogar por sete meses.