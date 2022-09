Fred será um dos comentaristas da Globo na Copa do Catar - Lucas Merçon/Fluminense F.C.

Publicado 06/09/2022 20:14

Rio - Ídolo do Fluminense, o ex-atacante Fred será um dos comentaristas do Grupo Globo na Copa do Mundo do Catar. O ex-jogador será um dos comentaristas do "Central da Copa", programa que será comandado por Alex Escobar, e trará as principais informações de cada dia do Mundial. Fred assinou seu contrato nesta terça-feira (6). A informação é do portal "Notícias da TV".

Ainda segundo o veículo, além de Fred e Alex Escobar, o programa também terá a participação da cantora Jojo Toddynho e do jornalista Lucas Gutierrez, que está na lista da emissora para viajar ao Catar, e fará a sua participação direto do país asiático.

Fred não foi a única novidade para a Copa do Mundo divulgada nesta terça-feira (06). Além do ex-jogador, o técnico Lisca, do Santos, também foi confirmado como novo reforço da emissora carioca para a cobertura completa do Mundial. O treinador estará presente na transmissão de um jogo em cada dia da competição.

A Copa do Mundo terá início no dia 20 de novembro, às 13 (horário de Brasília), com o duelo entre Catar e Equador. A seleção brasileira fará sua estreia na competição quatro dias depois do confronto de abertura, às 16h, no embate com a Sérvia, pelo Grupo G do Mundial.