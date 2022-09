Fernando Diniz e Vitor Pereira durante o duelo de ida entre Fluminense e Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil - Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.

Publicado 06/09/2022 16:06

Rio - Em meio aos diversos jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro, Fluminense e Corinthians seguem pensando no duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Nesta semana, o técnico do clube paulista, Vítor Pereira, participou do evento "Brasil Futebol Expo 2022", organizado pela CBF, e rasgou elogios ao Tricolor e ao técnico Fernando Diniz.

"A equipe do Diniz, o Fluminense, joga um jogo que nunca tinha visto. Nunca tinha visto ninguém apostar tanto em um corredor, linha de passes, contra outros corredores. O Palmeiras já joga diferente, que quando uma equipe joga mais alto é que eles impõe mais dificuldades", comentou o treinador português.

Esta não é a primeira vez que Vítor Pereira faz elogios à Diniz e ao Fluminense. No final de agosto, antes da partida de ida entre as equipes pela semifinal da Copa do Brasil, o português elogiou bastante a equipe das Laranjeiras, destacando a qualidade coletiva e individual do grupo.

"No Fluminense há muita qualidade. Muita qualidade coletiva e individual. É um jogo bonito, ideias bonitas, um trabalho que eu gosto muito e aprecio. Vamos estudá-los", disse Vítor Pereira, em agosto.

Fluminense e Corinthians se enfrentarão novamente no dia 15 de setembro, às 20h, na Neo Química Arena, pela volta da semifinal da Copa do Brasil. Qualquer empate leva o jogo para os pênaltis. Quem passar neste confronto enfrentará na final o vencedor de Flamengo e São Paulo. No duelo de ida, no Morumbi, o Rubro-Negro acabou vencendo por 3 a 1.