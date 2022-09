Rede Globo - Divulgação

Rio - Restando 75 dias para a Copa do Mundo, a ansiedade começa a aumentar cada vez mais nos brasileiros. Para este mundial, o Grupo Globo trará grandes novidades em sua equipe que transmitirá as partidas da competição. Entre elas, está a presença do técnico Lisca, do Santos, que comentará uma partida por dia durante todo o torneio. A informação é da página "Doentes por Futebol".

Lisca 'doido' será um dos comentaristas do Mundial do Catar

Além do treinador do Santos, outra novidade é a presença do ex-apresentador do GloboEsporte e do BBB, Tiago Leifert, como narrador. O profissional começou a narrar alguns jogos da Copa do Brasil neste ano, pelo Amazon Prime Vídeo, e foi contratado pela emissora carioca para fazer a narração alternativa no Globoplay, que também estará disponível no SporTV 2.



Recentemente, a Globo divulgou toda a equipe que viajará para fazer a cobertura no mundial do Catar . Entre as ausências na viagem, estão alguns nomes bastante conhecidos pelo público, como o narrador Cléber Machado, o comentarista Paulo Nunes e o apresentador Alex Escobar, além de toda a equipe da Central do Apito.

A Copa do Mundo terá início no dia 20 de novembro, às 13 (horário de Brasília), com o duelo entre Catar e Equador. A seleção brasileira fará sua estreia na competição quatro dias depois do confronto de abertura, às 16h, no embate com a Sérvia, pelo Grupo G do Mundial.