Narradores Gustavo Villani, Cleber Machado, Galvão Bueno, Luis Roberto, Rogério Corrêa e Rembrandt Junior - TV Globo/João Miguel Junior

Narradores Gustavo Villani, Cleber Machado, Galvão Bueno, Luis Roberto, Rogério Corrêa e Rembrandt Junior TV Globo/João Miguel Junior

Publicado 05/08/2022 18:00

Rio - A TV Globo definiu nesta sexta-feira a lista de profissionais que viajarão ao Catar em novembro para a cobertura da Copa do Mundo. Entre os narradores da TV aberta, apenas Galvão Bueno e Luís Roberto farão as partidas in loco. A principal ausência é Cléber Machado, que esteve presente em todos os Mundiais entre 1998 e 2018.

Apesar de não ir ao Catar, Cléber narrará jogos do Mundial no estúdio da emissora no Brasil. Além dele, Gustavo Villani e Renata Silveira também atuarão remotamente.

Veja a lista completa da Globo:

EQUIPE CATAR

Narradores e comentaristas – tv globo

Galvão Bueno

Luis Roberto

Ana Thais Matos

Caio Ribeiro

Junior

Roger Flores

Narradores e comentaristas - SporTV

Luiz Carlos Junior

Milton Leite

Ledio Carmona

Grafite

Paulo Vinícius Coelho

Pedrinho

Produção de eventos

Júlio Cesar Bueno

Carlos Henrique Mendonça

Eventos Futebol

Fabio Sanches

Pedro Ribeiro

Planejamento Copa

Marcela Zaiden

Andrea Alves

Claudio Rolim

Margarida Rodrigues

Mariana Mello

Chefia da cobertura

Ricardo Bereicoa

Núcleo Seleção Brasileira

Chefia de reportagem

Priscila Carvalho

Repórteres

Débora Gares

Eric Faria

Gabriela Ribeiro

Guilherme Pereira

Kiko Menezes

Repcines

Alvaro Sant’Anna

Marcelo Bastos

Ulisses Mendes

Produtores

Marcio Iannacca

Victor Pozella

Produtores ge.globo

Bruno Cassucci

Cahê Mota

Raphael Zarko

Produtor especial

João Ramalho

Equipes Vivo

Carol Barcellos

Felipe Andreoli

Karine Alves

Fabiano Sperandio

Flavio Henrique

Raí Oliveira

Giovanna Biotto

Paloma Fukusig

Outras seleções

Chefia de reportagem

Luciano Mello

Repórteres

Carlos Gil

Edgar Alencar

Edson Viana

Felipe Brisolla

Guto Rabelo

Julia Guimarães

Marcelo Courrege

Pedro Bassan

Repcines

Beto Kaulino

Edu Bernardes

Jonathan Santos

Júlio Aguiar

Luis Soncini

Ronaldo Gonçalo

Produtores

Ivan Raupp

Mauricio Oliveira

Rafael Honorio

Rodrigo Araujo

Produtores ge.globo

Daniel Mundim

Martin Fernandez

Equipe Central da Copa + EE

Lucas Gutierrez

Henrique Arcoverde

Equipe globoplay (doc Galvão)

Rafael Carneiro

Vanessa Santilli

ELENCO NO BRASIL

Narradores e Comentaristas – tv globo

Cleber Machado

Gustavo Villani

Renata Silveira

Ricardinho

Paulo Nunes

Richarlyson

+ convidados

Narradores e Comentaristas - sportv

Everaldo Marques

Jader Rocha

Julio Oliveira

Natalia Lara

Rogerio Correa

Mauricio Noriega

Renata Mendonça

PC Vasconcellos

Alexandre Lozetti

Fabio Jr

+ convidados

Central do Apito

Janette Arcanjo

PC Oliveira

Salvio Spínola

Sandro Meira Ricci



Transmissão globoplay

Tiago Leifert

Fernanda Colombo

+ convidados



Programas – tv globo



Central da Copa

Alex Escobar

+ convidados



Esporte Espetacular

Barbara Coelho

Tiago Medeiros



Globo Esporte (apenas cinco datas)

Tiago Medeiros



Programas – sportv



Seleção Catar

André Rizek

Marcelo Barreto

+ convidados



Troca de Passes

Felipe Diniz

Barbara Coelho

Carlos Eduardo Mansur

+convidados





Tá na Copa

Magno Navarro

Igor Rodrigues

+ convidados



Sportv News

Mariana Fontes

André Loffredo

Luiz Teixeira

Camila Carelli