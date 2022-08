Léo Duarte fala sobre escolha por clube da Turquia - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Léo Duarte fala sobre escolha por clube da TurquiaFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 05/08/2022 17:18

Léo Duarte Foto: Divulgação/Istambul Rio - Há um ano e meio no Istambul Basaksehir, da Turquia, Léo Duarte comentou sobre a decisão de permanecer no clube europeu, em entrevista ao portal "GE". Revelado pelo Flamengo, o zagueiro, de 26 anos, estava no Milan, da Itália, quando foi emprestado ao time turco em janeiro de 2021. Em julho deste ano, a venda do atleta foi acertada por 2,5 milhões de euros (R$ 13,59 milhões), por quatro temporadas.

"Aqui eu consegui a sequência, desde o primeiro momento, que eu comecei a jogar, que eu comecei a treinar com os companheiros eu senti que poderia ajudar o clube, que o clube poderia me ajudar. Foi o momento mais difícil da minha vida e eles abriram as portas para mim. Eu só tenho que agradecer, e continuar dando esse retorno técnico para eles é ótimo", admitiu Léo Duarte.



Após ter problemas físicos no Milan, Léo Duarte não foi bem recebido pelo técnico Stefano Pioli e somou apenas nove partidas com a camisa do clube italiano. No entanto, quando foi emprestado ao Istambul, o zagueiro ganhou espaço e se tornou titular absoluto, com 21 jogos disputados na temporada 2020/21. E em 2021/22, o jogador competiu em 33 confrontos, sendo 31 na equipe titular.