Ariatine Vitória MeniceReprodução / Instagram

Publicado 05/08/2022 16:51

Rio - Após realizar um boletim de ocorrência contra o zagueiro do Palmeiras, Michel, de 19 anos, Ariátine Menice, ex-namorada do atleta, divulgou no programa Cidade Alerta, da Record TV, imagens das supostas agressões que teria sofrido do defensor. Ariátine, de 23 anos, está grávida do jogador.

Michel Divulgação / Palmeiras

De acordo com a mulher, os dois se conheceram em uma rede social e foram morar juntos em setembro do ano passado. As agressões do zagueiro teriam começado, após Ariátine ter engravidado. Em uma das suas ações, Michel teria acertado um chute na barriga da ex-namorada, que precisou ir às pressas a um hospital, pois poderia perder o bebê.

A primeira ocorrência de agressão teria sido feita em maio deste ano, mas os dois fizeram as pazes e a mulher voltou a morar com o jogador. O zagueiro nega as acusações e afirma que Ariátine estaria o extorquindo. Procurado pela emissora, Michel não respondeu a reportagem.