Robert Lewandowski - AFP

Publicado 05/08/2022 16:00

Espanha - O Barcelona ainda não pode inscrever seus novos reforços para a temporada: Lewandowski, Raphinha, Koundé, Kessie e Christensen. As informações são do jornal catalão “Sport”, que citaram fontes ligadas à liga espanhola.



De acordo com o veículo, o clube não cumpriu os requisitos exigidos pela La Liga para trazer novos jogadores. A diretoria do Barcelona segue em negociação com a liga, mas já foi comunicado da proibição. Ainda conforme as informações, os Culés precisam diminuir sua folha salarial, que ainda está acima do teto exigido pela liga, e confirmar uma nova fonte de receita.

Na última segunda-feira, o Barcelona anunciou a venda, por 100 milhões de euros (R$ 526 milhões), de 24,5% da empresa Barça Studios, companhia que compreende ativos digitais do clube, como conteúdo audiovisual, fan tokens e criptomoedas. Porém, a La Liga diz que esse valor ainda não está contabilizado nas novas receitas do time.

Para se adequar economicamente, o Barcelona negocia a saída de dois jogadores, os holandeses Frenkie De Jong e Memphis Depay. Além dos reforços, o clube também está impedido de registrar as renovações de contrato de Dembelé e Sergi Roberto.

Apesar de possuir até 31 de agosto para cumprir as exigências da La Liga para inscrever jogadores, a diretoria do Barcelona tem expectativa de resolver a situação até a próxima semana, para que o treinador Xavi tenha todos os atletas à disposição já na estreia do Culés no Campeonato Espanhol, dia 13 de agosto, contra o Rayo Vallecano.