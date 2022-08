José Rocha, do União, da Bahia, foi quem propôs o projeto - Marina Ramos/Câmara dos Deputados

Publicado 05/08/2022 15:27

A Comissão do Esporte na Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira a criação de um grupo de trabalho para monitorar a preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo do Catar. O requerimento foi feito pelo deputado federal José Rocha (União/BA). O Mundial acontece entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro.

A proposta fala em resgatar o Brasil como “país do futebol”. O parlamentar foi presidente do Vitória nos anos 1980.

"Nós estamos no ano que é eleitoral e também ano da disputa da Copa do Mundo. E é um evento importante para o nosso país, com a participação da seleção brasileira na Copa do Mundo no Catar e essa comissão, como sendo uma Comissão do Esporte, é interessante que a gente crie um grupo de trabalho para acompanhar essa preparação da seleção brasileira de futebol masculino a ser realizada no Catar no mês de novembro. Portanto esse é o nosso requerimento", afirmou.

"A imagem da Seleção está em baixa e, por causa disso, o futebol brasileiro tem se afastado cada vez mais do público. Precisamos então recuperar esse esporte que, além da função social indiscutível que possui, é considerado paixão nacional. A proposta desse Grupo de Trabalho é provocar discussões dentro deste colegiado e junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), entidade máxima do futebol brasileiro, como parte de um conjunto de esforços para resgatar a imagem do Brasil como o país do futebol", completou José Rocha.

O Delegado Pablo (União-AM), que presidia a sessão, colocou a proposta para votação e não teve nenhum voto contrário. O grupo de trabalho poderá contar com até 11 deputados, além de 11 suplentes. Os integrantes ainda serão indicados pela comissão e o requerimento não prevê a ida dos parlamentares ao Catar.



O grupo não terá orçamento próprio e dependerá da verba de custeio da Comissão do Esporte, estabelecida em R$ 120 mil anuais.