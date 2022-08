Guardiola - AFP

Publicado 05/08/2022 15:06

Rio - O técnico Pep Guardiola, do Manchester City, comentou sobre a possível saída do meio-campista Bernardo Silva, de 27 anos. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (5), o treinador espanhol afirmou que deseja a permanência do astro português, que está na mira do Barcelona.

Bernardo Silva pode deixar o City Foto: OLI SCARFF / AFP

"Gostaria que Bernardo permanecesse, mas não sei o que vai acontecer, não sei se fica. Os jogadores às vezes têm um desejo e eu não sou uma pessoa para impedir o desejo de outra", disse Pep Guardiola.



O Barcelona monitora a situação de Bernardo Silva desde a última temporada, mas a péssima situação financeira do clube catalão impediu um acordo. O PSG, da França, também tem interesse no meia português. Nesta temporada, o Manchester City já teve a saída de Gabriel Jesus para o Arsenal, e de Raheem Sterling, para o Chelsea.

Entretanto, o Manchester City se reforçou com a chegada de Erling Haaland, que estava no Borussia Dortmund, da Alemanha. Bernardo Silva atua pelos Citizens desde 2017, quando foi adquirido por 50 milhões de euros junto ao Monaco, da França. Com a camisa do clube inglês, o meio-campista disputou 250 partidas, marcou 48 gols, fez 50 assistências e conquistou 11 títulos.