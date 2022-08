Igor Gomes - Divulgação

Publicado 05/08/2022 13:38

Rio - Desejado pelo Botafogo ainda no início do mapeamento de mercado feito pela equipe de profissionais contratada por John Textor, o meia Igor Gomes não renovará seu contrato com o São Paulo e pode assinar um pré-acordo com qualquer clube a partir de outubro.

De acordo com informações do 'Canal do Nicola', Igor Gomes fez uma pedida salarial considerada fora da realidade ao São Paulo, aproximando dos valores recebidos pelo artilheiro Calleri.

Atualmente, os vencimentos do meio-campista ficam na casa dos R$ 100 mil, baixo para os padrões de um titular que veste a camisa de um clube grande no país. Mesmo com o possível interesse do Botafogo, Igor e seus familiares, no entanto, desejam uma transferência para o futebol europeu.

Na primeira janela de transferência de 2022, ainda visando o início do Brasileirão, o Botafogo ofereceu 4 milhões de euros (R$ 20,4 milhões na ocasião) ao São Paulo por Igor Gomes, mas o Tricolor sequer cogitou a venda.