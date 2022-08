Paige Spiranac - Reprodução / Instagram

Paige SpiranacReprodução / Instagram

Publicado 05/08/2022 12:17

Rio - Após confessar que tem medo de sair de casa , a jogadora Paige Spiranac, norte-americana considerada a esportista mais sexy do mundo, foi mais uma que falou sobre a recente recusa de Tiger Woods em jogar a Liga da Arábia Saudita. De acordo com informações, ao jogador foi oferecido 800 milhões de dólares, cerca R$ 4,1 bilhões, para disputar a competição, porém, Tiger Woods recusou prontamente a oferta.

fotogaleria

"É uma quantidade de dinheiro incrível, dá para comprar uma ilha! Mas o Tiger Woods disse 'não obrigado! Talvez seja porque já tem tanto dinheiro e não sabe o que fazer com ele. Pode ser que queira proteger o seu legado ou tenha um calendário limitado. Talvez o seu corpo não consiga jogar tanto", especulou Paige Spiranac.

A modelo ainda falou sobre uma proposta dessa magnitude. "Se este cheque de 800 milhões de dólares for colocado diante da tua cara, não importa se é ou não uma boa pessoa, seria difícil de recusar", afirmou.



Paige Spiranac, que foi escolhida no mês passado pela revista Maxim como a mulher mais sexy do mundo, era uma das golfistas mais promissoras do circuito, mas seu início como profissional não saiu como planejado e ela decidiu confiar tudo nas redes sociais.