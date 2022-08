Robert Lewandowski - AFP

Robert LewandowskiAFP

Publicado 05/08/2022 11:14

Espanha - Principal reforço do Barcelona para a próxima temporada europeia, o atacante Robert Lewandowski foi apresentado aos torcedores no estádio Camp Nou, nesta sexta-feira. O polonês, de 33 anos, participou da pré-temporada do clube espanhol nos Estados Unidos e teve seu primeiro contato com a torcida catalã.

"Estou muito orgulhoso de ser jogador do Barça. Custou, mas no final estou aqui, estou muito feliz e tenho certeza de que vou marcar muitos gols neste estádio e vamos ganhar muitos títulos. Estou ansioso pelo apoio de vocês", afirmou.

O Barcelona pagou 45 milhões de euros (R$ 249 milhões), mais 5 milhões de euros em variáveis ao Bayern para poder contratar Lewandowski, que tinha contrato com os alemães até o fim da temporada 2022/23. O polonês, de 33 anos, terá uma multa rescisória de 500 milhões de euros (R$ 2,7 bilhões).

Eleito o melhor jogador do mundo nas últimas duas temporadas, Robert Lewandowski foi revelado pelo Znicz Pruszków e chegou ao futebol alemão em 2010. Após se destacar no Borussia, o polonês foi contratado pelo Bayern em 2014. Na última temporada, ele atuou em 46 jogos, fez 50 gols e deu seis assistências.