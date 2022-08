Matheus Martins - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 05/08/2022 12:47

Rio - Após recusar duas propostas da Udinese, o Fluminense deverá receber nesta sexta-feira uma proposta do clube italiano no valor de 7 milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões) pelo atacante Matheus Martins. As informações são do jornalista Victor Lessa.

O clube italiano já havia oferecido 5 e 6 milhões pelo atleta. No entanto, o Fluminense recusou. O Tricolor tem a necessidade de acertar a venda de pelo menos mais um jogador na temporada, no entanto, vem endurecendo um pouco mais as negociações, após a transferência de Luiz Henrique para o Betis.

De acordo com informações do portal "globoesporte.com", mesmo que o Fluminense aceite a venda de Matheus Martins, o clube colocará como obrigatoriedade no acordo a permanência do atacante até o fim do ano. O Tricolor entende que manter o elenco é essencial para lutar pelos títulos da Copa do Brasil e do Brasileiro.

O atacante, de 19 anos, fez sua estreia no profissional no ano passado. Matheus Martins se tornou titular da equipe de Diniz após a saída de Luiz Henrique. Ao todo, ele entrou em campo em 20 partidas, fez cinco gols e deu duas assistências.