Ganso tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2023 - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Ganso tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2023Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 04/08/2022 14:26

Contratado em 2019, Paulo Henrique Ganso faz a sua melhor temporada pelo Fluminense em 2022, o que já o faz pensar numa renovação. Com contrato até dezembro de 2023, o meia reafirmou o desejo de continuar no Tricolor.

"Se o Mário (Bittencourt) estiver vendo a coletiva aí... Sem dúvidas, espero que tenhamos uma conversa e a ideia é que aconteça uma renovação. Tudo depende do momento do clube, como vai terminar a temporada e do que passa na cabeça do presidente do Fluminense", disse o jogador de 32 anos, em coletiva no CT Carlos Castilho nesta quinta-feira (4).



Ganso também tratou de dar um fim na polêmica do fim de semana, quando ouviu reclamações de tricolores ao fim do jogo na Vila Belmiro, após vestir a camisa do Santos, clube que o revelou e tem grande carinho.



"Normal alguns torcedores saírem chateados, saí vestido com a camisa do Santos. Eu fiz o meu papel dentro de campo. Peguei a bola, fiz o gol. Eu sou muito grato ao clube que me revelou para o futebol brasileiro e mundial. Só agradeci. O carinho que tenho pelo Fluminense é enorme. Meus filhos são apaixonados. As torcidas são até amigas. Isso já passou. Pensar para frente, pensar no Cuiabá, e parar de perdemos pontos", minimizou.



Sob o comando de Fernando Diniz, Ganso enfim vem fazendo o que a torcida esperava desde a sua chegada. Ele admite que esse é o seu melhor momento na passagem pelo Fluminense, mas também do clube.



"É um momento muito bom não só meu. Eu acho que do clube em si, de toda equipe. Depois de muito tempo conseguimos ser campeões cariocas. Estamos na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Ainda tem a Copa do Brasil que demos o primeiro passo. Acho que é o melhor momento, tanto para mim, quanto para o clube no geral", analisou.