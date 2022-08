David Duarte - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 04/08/2022

Rio - A saída de Luccas Claro, que rescindiu o contrato com o Fluminense para atuar no futebol turco, deverá abrir espaço no elenco para David Duarte. Contratado no começo de ano, o zagueiro, de 27 anos, foi uma grande aposta do Tricolor para a atual temporada. No entanto, o defensor pouco atuou em 2022.

David Duarte foi durante boa parte da temporada a quinta opção na zaga. Ele sempre esteve atrás da dupla titular, que já foi formada por Nino e David Braz e atualmente tem Manoel como titular. E também de Luccas Claro, que sempre esteve no banco, mas à frente de Duarte. Ao todo, o zagueiro atuou em apenas nove jogos em 2022, jogando 90 minutos em apenas um.

Em algumas ocasiões, David chegou a ser preterido por Felipe Melo, que atuou na função como líbero no começo do ano com Abel e posteriormente formando dupla de zaga com Manoel e com Nino. Com a saída de Claro e a lesão de Braz, Duarte será na partida contra o Cuiabá e nos próximos jogos a primeira opção no banco de reservas.

David Duarte, de 27 anos, foi contratado neste ano, mas era sonho antigo no Fluminense. O Tricolor chegou a oferecer uma proposta com compensação financeira para tirar o defensor do Goiás. Como o Esmeraldino não aceitou, o defensor chegou o clube carioca no começo do ano. Ele tem contrato até o fim de 2026.