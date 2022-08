Fred se encontra com o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Reprodução

Publicado 04/08/2022 14:33

Mesmo aposentado, o vínculo do atacante Fred com o Fluminense jamais vai terminar. Tanto que, na madrugada desta quinta-feira, o agora ex-jogador publicou uma foto com o presidente do Tricolor, Mário Bittencourt, e agitou os torcedores nas redes sociais.



O jogador, inclusive, apagou a publicação no Instagram após o alvoroço. Fred não tem planos de retornar da aposentadoria e, na própria foto, escreveu a hashtag: "Aposentem é demais".



Mário Bittencourt também registrou o encontro com o ídolo tricolor em seu Instagram e mostrou que o papo foi até a madrugada.



"1h da matina e seguimos aqui na resenha sempre."



Fred disputou 10 temporadas pelo Tricolor das Laranjeiras e marcou 199 gols. Além disso, conquistou dois Campeonatos Brasileiros, dois Cariocas e uma Copa da Primeira Liga. O atacante é considerado, por muitos, o maior ídolo da história do Fluminense.

A despedida do artilheiro no último dia 9 de julho foi digna da história formada no Flu. Além da linda festa e mosaico da torcida em homenagem ao atacante, o Tricolor venceu o Ceará por 2 a 1 no Maracanã e completou a tarde dos sonhos de Fred.