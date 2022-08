Luan Brito fazendo o L - Leonardo Brasil/Fluminense F.C.

Publicado 04/08/2022 15:03

Rio - O Fluminense venceu o Vasco, na manhã desta quinta-feira (03), e conquistou o título do Campeonato Carioca Sub-20. Autor do primeiro gol do Tricolor, o atacante Luan Brito comemorou seu tento fazendo o L, assim como Germán Cano faz na equipe profissional. Após a partida, o perfil oficial do clube publicou uma imagem de Luan fazendo a comemoração, e recebeu uma resposta de Germán Cano. Confira:

L — @Germancanoofi) August 4, 2022 A comemoração de Luan Brito não foi especial para a decisão desta quinta-feira. O jogador costuma comemorar desta maneira desde antes da chegada do atacante argentino ao Fluminense. Em entrevista feita após a contratação de Cano pelo Tricolor, o jogador disse que pretende buscar uma oportunidade no profissional para poder fazer dupla com o argentino.

"Fico muito feliz de estar fazendo mais gols, ajudando minha equipe. Agora é buscar a oportunidade no profissional para fazer dupla com o Cano. Vamos estudar nosso próximo adversário e estamos preparados para o que vier e para dar o máximo para sair com a vitória", disse Luan Brito, em janeiro deste ano.