Marcos FelipeMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 05/08/2022 09:30 | Atualizado 05/08/2022 09:31

Rio - Reserva de Fábio, o goleiro Marcos Felipe, do Fluminense, teria despertado interesse do Casa Pia, clube de Portugal. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o Tricolor não deseja a negociação, que seria por empréstimo, com opção de compra.

Segundo o site, o clube das Laranjeiras só abriria negociações pelo goleiro, caso recebesse uma proposta próxima ao valor multa rescisória fixada em 4 milhões de euros (R$ 21,3 milhões, pela cotação atual). Marcos Felipe tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2023.

Titular do Fluminense nas últimas duas temporadas, Marcos Felipe perdeu espaço com a chegada de Fábio. No começo do ano, o goleiro chegou a reversar com o veterano, sendo titular no Carioca. Porém, a partida da reta final do Estadual ficou no banco de reservas e não atuou mais nenhuma vez.