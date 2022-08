Alison dos Santos conquista o ouro nos 400 metros com barreiras - AFP

Publicado 05/08/2022 12:13

Rio - Da festa pela conquista de uma medalha em Tóquio ao início de um novo ciclo olímpico. Já pensando nos Jogos de Paris, em 2024, três medalhistas olímpicos competem neste fim de semana. O primeiro deles é o baiano Isaquias Queiroz, atual campeão olímpico na categoria C1 1000, que vai em busca de mais duas medalhas na cidade de Halifax, no Canadá, palco do Mundial de Canoagem Velocidade. Além de Isaquias, dono de 12 medalhas na competição, o Brasil estará representado por Erlon Souza e Filipe Vieira na categoria C2. Os eventos serão transmitidos pelos canais sportv.

As semifinais acontecem neste sábado, dia 6, a partir das 10h, e as finais no domingo, às 11h e 14h30, com transmissão do sportv2. A narração é de Jader Rocha, os comentários de Figueroa Conceição e as reportagens de Guilherme Roseguini.



Ainda no sábado, o paulista Alison dos Santos, medalha de bronze nos 400m com barreiras em Tóquio, volta às pistas pela primeira vez após o título mundial conquistado no mês passado, para a disputa da nona etapa da Diamond League de Atletismo.

Outra atração do evento, que acontece na cidade de Silésia, na Polônia, é o paulista Thiago Braz, campeão olímpico no salto com vara nos Jogos do Rio, em 2016 e bronze na mesma prova em Tóquio. O sportv mostra todas as emoções da Diamond League, a partir das 11h, com a narração de Sergio Arenillas e os comentários de Edson Luciano.