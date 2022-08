Jô Soares morre aos 84 anos em São Paulo -

Jô Soares morre aos 84 anos em São Paulo

Publicado 05/08/2022 10:49 | Atualizado 05/08/2022 10:50

Rio - Ligado ao esporte, Jô Soares recebeu homenagens de clubes carioca nesta segunda-feira. O Fluminense, equipe que o ator, humorista e diretor torcia, se manifestou nas redes sociais. Além do Tricolor, Flamengo e Botafogo também fizeram comentários sobre a morte de Jô. O artista brasileiro morreu na madrugada desta sexta-feira, aos 84 anos, em São Paulo.

"O Fluminense lamenta profundamente a morte do apresentador, humorista, ator e escritor Jô Soares, um dos principais nomes do cenário cultural brasileiro e Tricolor de coração. Desejamos muita força aos amigos e familiares.", disse a publicação do Tricolor.

O Fluminense lamenta profundamente a morte do apresentador, humorista, ator e escritor Jô Soares, um dos principais nomes do cenário cultural brasileiro e Tricolor de coração. Desejamos muita força aos amigos e familiares. pic.twitter.com/jfHXfPSi7o — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 5, 2022

"O dia amanheceu triste. Nos deixou, aos 84 anos, o ator, escritor e humorista Jô Soares. Uma perda irreparável para a televisão brasileira. O Botafogo deseja força aos familiares, amigos e fãs. Obrigado por nos proporcionar tantos momentos de alegria, Jô! Descanse em paz", escreveu o Alvinegro.

O dia amanheceu triste. Nos deixou, aos 84 anos, o ator, escritor e humorista Jô Soares. Uma perda irreparável para a televisão brasileira. O Botafogo deseja força aos familiares, amigos e fãs.



Obrigado por nos proporcionar tantos momentos de alegria, Jô! Descanse em paz pic.twitter.com/zq52b1o08Q — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 5, 2022

"O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte do grande artista Jô Soares. Nossos sentimentos aos familiares e amigos neste momento tão triste. Descanse em paz, Jô.", escreveu o Rubro-Negro.