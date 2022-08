Jurgen Klopp - Glyn KIRK / AFP

Jurgen KloppGlyn KIRK / AFP

Publicado 05/08/2022 15:43

Rio - O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, fez duras críticas ao calendário da Copa do Mundo do Catar, que será realizada em novembro. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (5), o técnico alemão, de 55 anos, alertou para o descuido com a recuperação dos jogadores ao longo da temporada. Além disso, usou a crise climática como parâmetro para o assunto.

"A Copa do Mundo será disputada em um momento ruim. Se você vai para a final da Copa do Mundo ou para o terceiro e quarto lugar, você já está bastante ocupado. Todo mundo sabe que o calendário não está certo, mas ninguém fala sobre isso o suficiente. FIFA, UEFA e FA deveriam se entender e cuidar dos jogadores", relatou Klopp, que completou:



"Se todos os jogadores tiverem uma pausa, não é um problema, é bom. É como uma pausa de inverno que eu tive muito na Alemanha como jogador, quatro semanas [de folga], coisas assim. Quando começo a falar sobre isso, fico muito zangado. É como o clima. Todos sabemos que tem que mudar, mas ninguém está dizendo o que temos que fazer".

Apesar da irritação com o calendário do Mundial, Klopp se mostrou otimista com a nova temporada para o Liverpool. A Premier League inicia nesta sexta-feira, e o clube inglês enfrentará o Fulham, no sábado, às 08h30, no estádio Craven Cottage.

"Estamos com grandes expectativas, sonhos. A partir de agora vamos ser mais influentes do que nas últimas semanas, o verdadeiro teste está chegando agora", afirmou Klopp.